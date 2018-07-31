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رياضة

الاتحاد يتعادل مع المقاولون إيجابيا في أولى مباريات الموسم.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد إيمانويل بناهيني في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وذلك بعد خطأ في التمرير من مدافعي المقاولون ، وتألق حارس مرمى زعيم الثغر وأنقذ كرة خطيرة على مرماه قبل أن يسجل طاهر محمد طاهر هدف التعادل من كرة صاروخية سكنت شباك زعيم الثغر في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن هدف بناهيني هو الأول للاتحاد السكندري والأول في الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019 وأضاع خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري أول ضربة جزاء بالموسم الجديد .

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