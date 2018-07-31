مظهر شاهين: لا يوجد داعية ينفذ ما يقوله على المنبر وأعيش فى رفاهية..فيديو

قال الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، إن الداعية قد يدعو إلى الخير للناس أو من على المنبر ويقصر فيه قائلا "مفيش داعية بيعمل باللى بيأمر بيه".



وأضاف شاهين، خلال لقائه ببرنامج "عم يتساءلون" على فضائية "ltc"، أن هذا لا يعنى التناقض أو مخالفة القول العمل، منوها أن الدعاة بشر يخطئون ويصيبون ولو فعلوا كل ما يأمرون به فبالتالى نحكم بأنهم ملائكة وليسوا بشرا وهذا مخالف لقانون البشرية.



وأشار إلى أنه ليس زاهدا فى الحياة، قائلا "أنا أعيش أفخم عيشة وعندى سيارة وشقة فخمة وأولادى يتعلمون فى أفضل مدارس".