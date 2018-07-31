علاج مشاكل القدم بوصفة سحرية من الطبيعة

من المعروف أن القدمين من أكثر أجزاء الجسم التى تتعرض للأتربة والتلوث والبكتريا، لذا فعلينا العناية بهما بشكل يومي حتى نحافظ عليهما ونتجنب مشاكل القدم، كالبقع والاسمرار والرائحة الكريهة .. إلخ.



عرض موقع " boldsky " طريقة تحضير وصفة طبيعية لعلاج عدد كبير من مشاكل القدم التى تواجهها النساء والوقاية منها وذلك دون الحاجة لاستخدام مستحضرات التجميل الصناعية.



مكونات وصفة القدم :

½ كوب دقيق الذرة

½ كوب دقيق الشوفان

4 ملاعق كبيرة من هلام الألوفيرا



طريقة تحضير وصفة القدم:

امزجي دقيق الذرة ودقيق الشوفان لصنع مسحوق ناعم

امزجيها مع هلام الصبار وتطبيقها على قدميك.

قومى بتدليكها برفق ثم اتركيها طوال الليل.

غطي قدميك بالجوارب بحيث لا ينتشر.

سترين قدم طفل لينة في اليوم التالي.

