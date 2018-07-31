موراي يكافح من أجل التقدم في واشنطن والجزيري يفوز

لم يكن آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا في قمة مستواه لكنه تمكن من تحويل تأخره إلى فوز 3-6 و6-4 و7-5 على الأمريكي مكينزي مكدونالد في الدور الأول لبطولة واشنطن المفتوحة للتنس أمس الاثنين.



وظهر موراي، الذي يحاول استعادة مستواه في عالم التنس بعد الخضوع لجراحة أعلى الساق في يناير كانون الثاني الماضي، بشكل متواضع في المجموعة الأولى من المباراة التي تأجلت بسبب هطول الأمطار وخسر ضربات إرساله ثلاث مرات.



لكن موراي انتفض بعد ذلك واستفاد من ضربة أمامية خاطئة من مكدونالد ليكسر إرساله ويتقدم 5-4 في المجموعة الثانية.



وشعر اللاعب البريطاني، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بثقة كبيرة واحتفل بقوة عندما حافظ على ضربات إرساله ليدرك التعادل ويتم اللجوء إلى المجموعة الثالثة الفاصلة.



وجاءت المجموعة الثالثة متكافئة إلى حد كبير لكن موراي البالغ عمره 31 عاما استغل بعض الأخطاء من منافسه الأمريكي وخرج بالانتصار رغم أنه اشتكى من ألم في عضلات الفخذ الخلفية خلال سير اللقاء.



وسيلعب موراي في الجولة المقبلة مع كايل إدموند غدا الأربعاء.



ويتفوق موراي 2-1 في المواجهات المباشرة مع إدموند لكن اللاعب البالغ عمره 23 عاما فاز في آخر لقاء بمجموعتين دون رد خلال الدور الثاني لبطولة إيستبورن الشهر الماضي.



وفي لقاء آخر تغلب الأمريكي تيم سميتشك على ريكارداس برانكيس لاعب ليتوانيا 7-6 و6-2 في لقاء تأجل أيضا بسبب الأمطار وسيلعب في الدور المقبل مع ميشا زفيريف.



وانتصر التونسي مالك الجزيري 6-4 و6-1 على الروسي يفجيني دونسكوي وتفوق الروماني ماريوس كوبيل على ميرزا باشيتش 7-6 و6-4 بفضل تسعة ضربات إرسال ساحقة وخرج الأمريكي نواه روبن، صاحب ضربات الإرسال القوية، بالفوز على الروسي ميخائيل يوجني.