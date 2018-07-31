ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تراجع المؤشر الرسمي لمديري مشتريات المصانع بالصين في يوليو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء تباطؤ نمو القطاع الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على أن المصانع تواجه تحديات في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن.

ونزل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي نُشر اليوم إلى 51.2 في يوليو من 51.5 في يونيو وإن ظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع والعشرين على التوالي.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل المؤشر 51.3.

يأتي المسح بعد أن سجلت الصين تباطؤا متواضعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق مع تأثر النمو بالجهود الحكومية المبذولة منذ سنوات لمعالجة مخاطر الديون وتهديد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة للصادرات.

ترشيحاتنا

إيناس عز الدين تغادر العناية المركزة وسط دعوات محبيها

مترو الأنفاق: 30 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول.. فيديو

مجدي عبد الغني: من الوارد تواجد مساعدي كوبر في جهاز أجيري

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

5 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد

حبس ضابط أربعة أيام على ذمة تحقيقات رشوة رئيس مصلحة الجمارك

حلقان الشراشيب تسيطر على موضة 2018

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

أبرز ما جاء باجتماع رئيس لجنة الحج بـ ‎المدينة المنورة استعدادا لموسم الحج

نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

حبس ضابط بالتهرب الضريبي بتهمة الرشوة

موسم الظواهر الفلكية.. نيزك عملاق يقترب من الأرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟