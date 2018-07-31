تراجع المؤشر الرسمي لمديري مشتريات المصانع بالصين في يوليو

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء تباطؤ نمو القطاع الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على أن المصانع تواجه تحديات في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن.



ونزل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي نُشر اليوم إلى 51.2 في يوليو من 51.5 في يونيو وإن ظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع والعشرين على التوالي.



وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل المؤشر 51.3.



يأتي المسح بعد أن سجلت الصين تباطؤا متواضعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق مع تأثر النمو بالجهود الحكومية المبذولة منذ سنوات لمعالجة مخاطر الديون وتهديد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة للصادرات.



