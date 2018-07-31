أرامكو تحدد سعر بيع البروبان في أغسطس عند 580 دولارا للطن

قالت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أغسطس عند 580 دولارا للطن ارتفاعا من 555 دولارا في يوليو.



سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.



وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن:



المنتج أغسطس يوليو التغير



البروبان 580 555 +25



البوتان 595 570 +25