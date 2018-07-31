ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أرامكو تحدد سعر بيع البروبان في أغسطس عند 580 دولارا للطن

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قالت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أغسطس عند 580 دولارا للطن ارتفاعا من 555 دولارا في يوليو.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن:

المنتج أغسطس يوليو التغير

البروبان 580 555 +25

البوتان 595 570 +25

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

مترو الأنفاق: 30 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول.. فيديو

5 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

شقيق ضحية سرقة القرنية: الأطباء أجروا تحاليل له لمطابقة قرنيته مع المريض الآخر

بنود المكافآت والشرط الجزائى فى عقود أجيرى مدرب منتخب مصر

نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

القبض على محمد محسوب وزير في حكم الإخوان بإيطاليا وجار ترحيله إلى مصر

علي ماهر يختار عشرين لاعبا لمواجهة المقاصة

الحكم يغفل عن ركلة جزاء ويتسبب في تعادل سلبي بين النجوم وطلائع الجيش

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟