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فن

بلاش تبوسني يشارك في العروض الصيفية لمهرجان مالمو للسينما العربية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:07 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يُعرض فيلم بلاش تبوسني للمخرج أحمد عامر، في مدينة مالمو بالسويد يوم السبت 4 أغسطس ضمن فعاليات العروض الصيفية لـمهرجان مالمو للسينما العربية وبالتعاون مع Sommarscen Malmö.

ويقام العرض في الهواء الطلق في حديقة Bulltofta مصحوبًا بترجمة إنجليزية، الحضور مجانًا والدخول بأسبقية الحضور.

ومؤخرًا انطلق بلاش تبوسني في خمسة دور عرض تونسية؛ لتستمر سلسلة عروضه التجارية الناجحة في الوطن العربي، ومن المرتقب عرض الفيلم في مركز درب 1718 الثقافي يوم الأحد 12 أغسطس المقبل، ليكون العرض الثاني له بالمركز بعد عرض كامل العدد في يونيو الماضي.

كان بلاش تبوسني قد طرح تجاريًا في دور العرض المصرية في فبراير الماضي في 26 قاعة عرض، وحقق أصداءً نقدية إيجابية واسعة، ومؤخرًا عُرض تجاريًا في سينما VOX بـمول الإمارات لمدة أسبوع.

كما شارك في مهرجان السينما العربية في باريس ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، وحصل على تنويه خاص في الدورة الأولى من مهرجان جونيه السينمائي الدولي، وعُرض في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وشارك أيضًا في مهرجان طرابلس للأفلام ومهرجان ميامي السينمائي كما عُرض في سينما متروبوليس بلبنان.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عامر، وتدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم.

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