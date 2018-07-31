ارتفاع أرباح سامسونج 5.7% على أساس سنوي في الربع الثانى

حققت شركة سامسونج للإلكترونيات زيادة نسبتها 5.7 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ساعدت فيه مبيعات قوية لأشباه الموصلات عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي على التغلب على تباطؤ النمو في سوق الهواتف الذكية.



وقالت سامسونج في إفصاح تنظيمي إن أرباحها التشغيلية بلغت 14.9 تريليون وون (13.4 مليار دولار) في الربع الثاني بين أبريل ويونيو بالمقارنة مع 14.8 تريليون وون توقعتها الشركة.



وانخفضت إيرادات الشركة، وهي أكبر مُنتج لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، أربعة بالمئة إلى 58 تريليون وون بما يتماشى مع تقديراتها الصادرة في وقت سابق.