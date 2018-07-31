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اقتصاد

نمو أرباح ستاندرد تشارترد 34% في النصف/1

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم الثلاثاء نمو الربح قبل الضرائب بنسبة 34 بالمئة في الأشهر الستة حتى يونيو مع استمرار نمو إيرادات البنك الذي تتركز أنشطته في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط بعد إعادة الهيكلة لسنوات.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 2.35 مليار دولار في النصف الأول من العام من 1.75 مليار قبل سنة بحسب إفصاح للجهات التنظيمية.

ويرى المستثمرون أن نمو أرباح البنك في الأرباع القليلة الماضية والعودة لصرف توزيعات نقدية مؤشر على أن برنامج إعادة الهيكلة الشامل الذي طبقه الرئيس التنفيذي بيل وينترو حين انضم للبنك في 2015 يؤتي ثماره.

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