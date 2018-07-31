أغرب الاتهامات فى العالم.. الإفساد فى الأرض والطول الزائد فى القائمة

اعتاد البشر على اللجوء لساحة القضاء عند تعرضهم لحوادث مفجعة، أو بحثًا عن حقوقهم التى سلبها منهم آخرون، ولكن هناك جانبا آخر من الكوميديا السوداء فى أروقة المحاكم حول العالم، التى شهدت أغرب الاتهامات على الإطلاق.



لك أن تتخيل أن هناك أناسا اتهموا بسبب طولهم الزائد على سبيل المثال، ولم تخل القائمة من الحيوانات أيضًا حيث دفع دب غرامة أقرتها المحكمة لأكله عسلا بدون وجه حق.



فى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أغرب الاتهامات على مدار التاريخ:



1- الإفساد فى الأرض

وجهت السلطات الإيرانية لعشرات المعتقلين، الذين تلاعبوا بالنظام المالي والعملة الصعبة بعد تدهور العملة المحلية، تهمة "الإفساد في الأرض".



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني، إن "الإفساد في الأرض" هي التهمة الموجهة لغالبية المعتقلين في قضية التلاعب بالنظام الاقتصادي في البلاد.



وتابع المتحدث في تصريح له مساء الأحد، "أنه جرى استدعاء آخرين أيضا وسيتم اعتقالهم"، وأوضح أن "هؤلاء الأفراد تمت ملاحقتهم بسبب التلاعب في النظام النقدي والعملة الصعبة والإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد وسيتم البدء بمحاكمتهم قريبا إن شاء الله".



ويمثل الإعدام أحد الأحكام القضائية، التي من الممكن أن تصدر بشأن تهمة "الإفساد في الأرض".



2- طوله الزائد



اضطر الأمريكي "دم أليوت" البالغ من العمر 25 عاما، المثول أمام المحكمة، بعد أن ألقي القبض عليه وهو يقود سيارته من ماركة “فورد” مكشوفة في وضعية الوقوف، وذلك خلال عبوره جسر “تاين” في نيوكاسل بالمملكة المتحدة.



ويواجه الشاب الأمريكي تهمة القيادة الخطرة، بالرغم من تأكيده أنه لم يكن واقفا أثناء قيادتها، كما أنه كان مسيطرا عليها بأفضل وضع ممكن.



وأكد نيك كارتميل محامي الشاب الأمريكي، أن الرجل لم يكن واقفا أبدا، وأن طوله الذي يزيد بضع أمتار عن السبعة أقدام هو سبب ظهوره كما لو كان واقفا.



وأضاف أنه كان يجلس على المقعد في وضعية مرتفعة، ولكنه لم يكن واقفا، فهو كان يقود سيارة صغيرة، وهذا ما جعله يبدو بداخلها مثل “دب عملاق”



3- دب يدفع غرامة بعد قيامه بسرقة العسل

تقدم دب للمحاكمة أمام محكمة في مقدونيا عام 2008، حيث اتهم بالهجوم على خلايا نحل وسرقة العسل الموجود بداخلها، لكن الدب لم يحضر الجلسة، وصدر حكم غيابي بدفع تعويض لصاحب خلايا النحل ونظرًا لأن الدب ليس له مالك، فقد تكفلت الدولة بدفع التعويض وثمن الإصلاحات، والتي بلغت قيمتها 1750 جنيهًا إسترلينيًا.



4-إطلاق النار على فيل وشنقه بعد قيامه بقتل مدربه



قام فيل بقتل مدربه فى السيرك فى ولاية "تينيسي" الأمريكية، عام 1916، وذلك بعد أن أصاب الرمح الذى كان المدرب يستخدمه الفيل بجرح بالخطأ، فقام الفيل بطرح المدرب أرضا وداس على رأسه.



وانفعل الجمهور لرؤية ذلك الحادث الأليم، وشرعوا فى الصياح: "اقتلوا ذلك الفيل"، وبالفعل حاولوا إطلاق النار عليه، لكنهم فشلوا فى إصابته؛ إذ لم تستطع الطلقات اختراق جلده السميك، ولذلك قاموا بتعليقه على رافعة مثبتة على عربة قطار وشنقه.



5- تعرض للسجن بسبب اسم “الواي فاي” الخاص به



قضت محكمة فرنسية بسجن شاب عمره 18 عامًا ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بعد تسميته شبكة الواي فاي الخاصة به باسم "داعش".



كانت القضية قد أحيلت إلى محكمة في بلدة بشرق ديجون في يوليو بعد أن شاهد أحد جيران الفتى اسم شبكة الواي فاي "داعش" على قائمة الشبكات المتاحة لديه، الأمر الذي حدا به لاستدعاء الشرطة.



وقالت محامية المتهم "كان هناك تحقيق وتفتيش ولكن لم يتم العثور على أي شيء. وما من هناك من شيء يشير إلى أن موكلي يتعاطف مع هذا الفكر. بل على العكس من ذلك، إنه ينكره بشدة ".



وحكمت المحكمة على الشاب بالسجن مع وقف التنفيذ بعد أن رفض عرضا بحكم مخفف للعمل 100 ساعة في خدمة المجتمع.

