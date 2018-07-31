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اقتصاد

أرباح بي.بي 2.8 مليار دولار في الربع/2 متجاوزة التوقعات

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أعلنت بي.بي أن أرباح الربع الثاني من العام بلغت 2.8 مليار دولار بما يعادل أربعة امثال ما حققته العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وتجاوز صافي الربح التوقعات البالغة 2.7 مليار دولار وفقا لاستطلاع لآراء المحللين نشرته الشركة نفسها.

وبلغت الأرباح 0.7 مليار دولار قبل عام و2.6 مليار في الربع الأول.

وارتفع إنتاج النصف الأول إلى 3.662 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، شاملا روسنفت، مقارنة مع 3.544 مليون برميل يوميا قبل سنة.

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