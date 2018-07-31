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مروة سعيد تكتب: تحت البلاطة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:26 م
مروة سعيد
مروة سعيد
تقبض الشرطة كل يوم على مستريح جديد، وتعريف المستريح في القاموس المصري هو ذلك الشخص الذي يأخذ من الناس تحويشة عمرها بداعي استثمارها في مشاريع مضمونة بفوائد عالية، يبدأ هذا الشخص في جذب الناس له بإعطاء الفوائد لمن يتعاملون معه بصورة منتظمة في البداية، وما أن يتهافت الناس عليه حتى يبدأ في المماطلة وعدم السداد ليكتشف الناس الحقيقة المرة وهي أن هذا الشخص الذي بنوا على مشاريعه أحلامهم مجرد شخص نصاب جردهم من كل ما يمتلكون من مال.

أتعجب من عدم قدرة الناس على التعلم من أخطاء السابقين، فلا يجب أن يلدغ المؤمن مرتين، ومع ذلك فنحن نلدغ أكثر من مرة ولا نتعلم أبدا، لذا أرى أن دور الدولة قد أتى ويجب عليها التدخل للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في بلدنا.

في الحقيقة أن هذه ليست ظاهرة وإنما عرض لظاهرة أكبر، وهذه الظاهرة الموجودة فقط في مصر هي "إخفاء النقود تحت البلاطة" بدلا من وضعها في البنوك.

وما بين خوف المصريين في التعامل مع البنوك لأسباب عدة بداية من الخوف من المساءلة والحسد مرورا بتحريم بعض علماء الدين للفوائد البنكية وصولا للكوارث الكبرى كإفلاس البنوك مثلا أو عدم قدرتهم على استرجاع أموالهم لأي سبب كان، نجد أن المستريحين في انتظار السذج منهم، والساذج هنا غير مقصود به غير المتعلم فحسب، بل مقصود به من ليس لديه ثقافة اقتصادية مالية كافية ليفرق بين من يتلاعب به ومن يخبره بالحقيقة.

إننا نحتاج لحملات توعية حقيقية تصل لكل مكان في مصر وخاصة ريف هذا البلد وقراه حتى يعرف الناس مزايا التعامل مع البنوك، فهذه الحملات سترفع من وعي المصريين وتجعلهم أكثر دراية بأوضاعهم الاقتصادية، بالإضافة إلى الحد من الإجراءات الروتينية التي لا تلقى قبولا لدى الناس أو تدفعهم للهرب من البنوك، سنشعر بنجاح الدولة في ذلك حينما تنتهي ظاهرة المستريحين، أو عندما لا نجد في صفحات الحوادث لصوصا سرقوا ملايين من إحدى الشقق السكنية.

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