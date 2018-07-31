وزير التعليم العالي الأردني يزور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويشيد بمستواها

استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي الأردني عادل الطويسي والوفد المرافق له، بحضور السيد خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما كان في استقباله الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، ودكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.



ورحب الحضور بزيارة الوزير الأردني الذي خص جامعة مصر بها من بين الجامعات الأخرى وذلك لما لمسه الوزير من اهتمام وحسن تقدير من الجامعة لطلابها الأردنيين حيث يتواجد في كليات الجامعة عدد كبير من الطلبة الأردنيين وهو ما جعل رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي تقديم 25% تخفيضا على مصروفات الطلبة الأردنيين المستجدين.



من جانبه أكد خالد الطوخي، حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء العرب بصفة عامة وخاصة فى مجالات التعليم العالى والتدريب والمنح الدراسية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعات العربية الأخرى من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابى، والتعاون فى البرامج التعليمية المشتركة.



وأكد الوزير الأردني حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع الجامعات المصرية وخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعة خلال الفترة المقبلة.



وخلال اللقاء أكد دكتور محمد العزازي أهمية الاستفادة من تجربة الأردن فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بالنموذج الأردني فى تطوير التعليم العالى.



وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع الجامعة للوزير عادل الطويسي تكريما له، كما عبر الوزير عن سعادته بحسن الاستقبال والضيافة وقام بعدها بجولة داخل حرم الجامعة، زار فيها أوبرا جامعة مصر، ومستشفى سعاد كفافي الجامعي، ومبنى المكتبة.