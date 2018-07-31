أحمد موسى يطلق هاشتاج أمير قطر المفضوح

أطلق الإعلامى أحمد موسى هاشتاج المفضوح ، مطالبًا المشاهدين بالتفاعل مع الهاشتاج والدخول فى مداخلات، وذلك بالتزامن مع نشر وثائق تفضح قطر.



وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتى» الذى يُذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك أحد الأشخاص بقناة الجزيرة سيقوم بإرسال أشياء تثبت تورط قطر فى الأعمال الإرهابية.



وأشار إلى أن هذا الشخص يقوم بإرسال أشياء جديدة كل فترة لنشرها.