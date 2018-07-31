كارثة.. ارتداء الملابس الضيقة يهدد صحتك

لا تعلم الكثير من الفتيات الخطورة التى هن بصددها بسبب ارتداء الملابس الضيقة في الصيف، وهو ما قد يجعلهن يقعن في الكثير من الأزمات الصحية التى يكون لها تأثير على المدى البعيد وقد تؤثر تلك المشكلات على أمور عديدة.



فكما جاء في موقع "بولد سكاى" المعني بأخبار الصحة، فإن ارتداء الفتيات للملابس الضيقة يتسبب في إصابتهن بظهور الحبوب في المناطق الحساسة، بالإضافة إلى ذلك يكون هناك مزيد من فرص تكون البكتريا والفطريات فى تلك المناطق الأمر الذي قد يتسبب في الإصابة بالعدوى فى المناطق الحساسة.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن ارتداء الملابس الضيقة يزيد من فرص اسمرار تلك المناطق ويتسبب أيضًا في الإصابة بالحكة خلال ارتفاع درجات الحرارة.