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ملفات

الداخلية تدك أوكار الإرهاب.. مقتل 5 وضبط 5 من حركة حسم.. المتهمون حاولوا اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلوا ضابطا بالأمن الوطني.. صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:42 م
الأسلحة المضبوطه
الأسلحة المضبوطه
مصطفى الرماح
  • الداخلية تدك أوكار الإرهاب وتقتحم 3 بؤر للمتطرفين 
  • مقتل 5 وضبط 5 آخرين من أعضاء حسم الإرهابية 
  • العثور على أسلحة نارية وذخيرة داخل أوكار الإرهابيين 
  • مقتل متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتل ضابط أمن وطني

نجحت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية وإحباط عدد كبير من العمليات، وكشف غموض الحوادث الإرهابية التى حدثت فى البلاد وضبط القائمين عليها فى أوقات قصيرة جدا، وكان أخرها اليوم حينما تمكنت من ضبط 5 من عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة المرج ومقتل 5 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة بالعبور، كما تمكنت من ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر التي كان يستخدمها أعضاء الحركة الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه استكمالا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع أنشطتهم الإجرامية، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرها في البلاد بالإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية.

وأضافت الوزارة، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك والسابق رصد تورط بعضهم في ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية السابقة كما أمكن تحديد الأوكار التنظيمية التي يتخذونها مقرًا لاختبائهم والإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأسفرت عمليات مداهمة تلك الأوكار عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، أحدهم بمنطقة العبور، حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن حال اقترابها من وكرهم.

وأضاف البيان أن التعامل مع مصدر النيران أسفر عن مصرع 5 عناصر تم تحديد 4 منهم، وهم القيادي بحركة حسم محمد عبد الرحمن حسان، الشهير بأمجد، وهو أحد المتورطين في تنفيذ واقعة اغتيال النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وكذلك تامر أحمد شعبان، الشهير بـ عثمان، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وعبد الله يوسف فرج المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 558 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وأسامة بحر أحمد المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 975 لنسة 2018، وعثر بحورزتهم علي بندقتين اليتين وبندقية خرطوش وكميه من الطلقات والفوارغ مختلفة الأعيرة.

وأضاف البيان أنه تم مداهمة وكر بمنطقة المرج، واسفرت العملية عن ضبط 5 عناصر هم علي عبد القادر المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية، وإسلام رأفت المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية، وعبد الباسط شكري المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ونور الدين عبد الله، ومحمد زين الدين، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الذخائر.

وأشار البيان إلى أنه تم استهداف وكر بمنطقة السلام، وعثر علي 6 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و كمية من الذخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال الواقعة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.
الداخلية تدك أوكار الإرهاب.. مقتل 5 وضبط 5 من حركة حسم.. المتهمون حاولوا اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلوا ضابطا بالأمن الوطني.. صور
الداخلية تدك أوكار الإرهاب.. مقتل 5 وضبط 5 من حركة حسم.. المتهمون حاولوا اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلوا ضابطا بالأمن الوطني.. صور
الداخلية تدك أوكار الإرهاب.. مقتل 5 وضبط 5 من حركة حسم.. المتهمون حاولوا اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلوا ضابطا بالأمن الوطني.. صور
الداخلية تدك أوكار الإرهاب.. مقتل 5 وضبط 5 من حركة حسم.. المتهمون حاولوا اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلوا ضابطا بالأمن الوطني.. صور
الداخلية تدك أوكار الإرهاب.. مقتل 5 وضبط 5 من حركة حسم.. المتهمون حاولوا اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلوا ضابطا بالأمن الوطني.. صور
الداخلية تدك أوكار الإرهاب.. مقتل 5 وضبط 5 من حركة حسم.. المتهمون حاولوا اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلوا ضابطا بالأمن الوطني.. صور

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