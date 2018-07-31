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فن

الإعلان عن المشاريع المشاركة فى منصة الجونة السينمائية.. 15 أغسطس

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:16 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تواصل إدارة مهرجان الجونة اختيار وتصفية المشاريع المتقدمة لمنصة الجونة السينمائية، سواء الروائية والتسجيلية الطويلة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج بداية وسيتم الإعلان عن قائمة المشاريع المشاركة يوم 15 أغسطس.

منصة الجونة السينمائية تعمل كملتقى يجمع بين الفكر الإبداعي وبين السوق السينمائي، منصة الجونة السينمائية هي فعالية مخصصة لصناع الأفلام وعناصر الصناعة بهدف تنمية وتطوير مشاريع الأفلام السينمائية الواعدة على المستوى المصري والعربي ومساعدتها على إيجاد الدعم الفني والمادي.

وتقدم مبادرات مثل جسر الجونة السينمائي ومنطلق الجونة السينمائي، وهي تقدم فرصًا مختلفة لتنمية المعرفة سواء من خلال ورش صناعة الأفلام، الندوات وموائد الحوار المفتوح ودروس السينما من الخبراء في هذا المجال.
الإعلان عن المشاريع المشاركة فى منصة الجونة السينمائية.. 15 أغسطس

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