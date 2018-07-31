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محافظات

تشغيل أتوبيسات للنقل الداخلى بكفر الدوار لرفع المعاناة عن المواطنين

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
بدأت اليوم الثلاثاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء علاء بدران، بتشغيل خط أتوبيسات للنقل الداخلى بدائرة المدينة وذلك لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين محدودى الدخل والتصدى لجشع لسائقى التاكسى الأجرة والملاكى.

وتعمل الأتوبيسات من خلال خطي سير، الأول يشمل " المستشفى الشاملة ـ أحمد عرابى ـ شارع الجيش ـ مدخل العمدة" فيما يشمل خط السير الثاني كل من ""الميزانة ـ الحدائق ـ التمليك ـ سيدى شحاته".

وعقد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار اللواء "بدران " اجتماعا موسعا مع سائقى أتوبيسات النقل الداخلي والمحصلين، بقاعة الاجتماعات بحضور محمد كجك نائب رئيس المدينة، موجها خلال اللقاء بحسن التعامل مع المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي وضرورة الالتزام بالمواعيد وخطوط السير وكذلك التعريفة المقررة "جنيه" للركوب.

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