ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الدولار يتأرجح أمام الين بعد تعديل بنك اليابان سياسته النقدية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
تأرجح الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم الثلاثاء بعد أن أجري بنك اليابان المركزي تعديلا محدودا على سياسته النقدية بدلا من إجراء تغييرات أكبر توقعها بعض المتعاملين.

وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى 110.75 ين قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.44 ين، بزيادة نحو 0.3 بالمئة، بعد أن اتخذ بنك اليابان إجراءات للحفاظ على مرونة برنامجه التحفيزي الضخم.

وقلصت العملة الأمريكية بعض مكاسبها بعد نحو ساعتين من القرار لتصبح مرتفعة 0.2 بالمئة إلى 111.30 ين.

وتعهد بنك اليابان اليوم بالحفاظ على هدفه لأسعار الفائدة في الأمد القصير عند سالب 0.1 بالمئة وقرر توجيه عوائد السندات الحكومية اليابانية البالغ أجلها عشر سنوات عند نحو صفر بالمئة.

لكن البنك قال أيضا إنه سيسمح لأسعار الفائدة بالتقلب في الأجل الطويل بناء على التطورات الاقتصادية وتلك الخاصة بالأسعار وإنه سيقوم بشراء السندات على نحو أكثر مرونة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.361، دون أعلى مستوياته في عام 95.656 الذي لامسه في التاسع عشر من يوليو.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع اليورو إلى 130.415 ين قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليسجل 130.30 ين.

وصعدت العملة الموحدة 0.5 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1713 دولار.

وتنسجم التغييرات التي أدخلها بنك اليابان على سياسته، وهي الأولى منذ 2016، توقعاته بأن يستغرق التضخم وقتا كي يصل إلى المستوى المستهدف للبنك عند اثنين بالمئة.

وبعد اجتماع بنك اليابان، تتركز الأنظار على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي اللذين يُعقدان هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثانية منذ الأزمة المالية في 2008.

وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.3129 دولار.

وجرى تداول الدولار الاسترالي مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 0.7430 دولار أمريكي.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

بين فساد داخلي وتدخل وإملاءات إيرانية العراقيون يعيشون مأساة

القضاء المغربي يحسم مصير الدولي أمين حارث

وقفة عيد الأضحى 2018 فلكيا

التموين تكشف عن الطريقة الصحيحة لتسجيل المواليد الجدد

القبض على محمد محسوب وزير في حكم الإخوان بإيطاليا وجار ترحيله إلى مصر

مجدي عبد الغني يكشف سبب ابتعاد خليلوزيتش وهنري عن تدريب المنتخب

تعرف على أعراض مرض الجلد العقدي للمواشي

إيران تستعد لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

حبس ضابط بالتهرب الضريبي بتهمة الرشوة

خافيير آجيرى يرفض منتخب صلاح ويعتمد على التكتيك المتنوع

5 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟