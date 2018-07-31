استمرار عمل نقيب المرشدين السياحيين لعدم اكتمال الجمعية العمومية

أعلن المستشار محمد صلاح رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين للدورة ٢٠١٨ - ٢٠٢١ عدم اكتمال النصاب القانونى للمرة الثانية والمقدر بـ ٢٥% من اجمالى ٧٢٨٧ صوتا بانتخابات النقابة .



من جانبه أكد وجيه جمال سكرتير نقابة المرشدين السياحيين فى تصريح لـ" صدى البلد" ان عدد الذين أدلوا بأصواتهم من اعضاء الجمعية العمومية على مدار اليوم الثلاثاء قدر بـ ١٧٣٠ صوتا .



وتابع وجيه ان النصاب القانونى قدر بعدد أصوات ١٨٢٢ ليصل إلى ٢٥% من اجمالى الأصوات الا ان الكلمة النهائية حسمها الصندوق بعدم اكتمال النصاب .



وأشار إلى القانون ينص فى هذه الحالة على استمرار النقيب ومجلسه الحالى .



وانطلق اليوم ، ماراثون التصويت بجولة الإعادة فى الانتخابات على مقعد نقيب ومجلس المرشدين السياحيين لدورة "2018-2021".



خاض المعترك الانتخابي اليوم، الثلاثاء، على منصب نقيب المرشدين السياحيين، الدكتور رامى سمير فرج مينا، وحسن محمد حسن حسن النحلة، وأمير على سيد أحمد العتمة، ومحمد غريب غريب سليم، وإيناس صادق محمد خطاب، وطارق أحمد فرج محمود.



وتم إجراء عمليات اعادة التصويت بالانتخابات اليوم؛ اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى السابعة تليها عملية الفرز.



يشار إلى أن عدد اللجان المقرر إجراء عملية الاقتراع بها موزعة كالآتى: "3 لجان بالمقر الرئيسي للنقابة بالقاهرة، 4 لجان بنقابة التطبيقيين بالعباسية، 4 لجان بالجيزة بمقر النقابة الفرعية، 2 بالأقصر، 1 بالإسكندرية، 1 بالبحر الأحمر، 1 أسوان، 1 بجنوب سيناء".



يذكر أن المستشار محمد صلاح، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، الثلاثاء الماضى، أعلن تأجيل إجراء انتخابات المرشدين السياحيين على مقعد النقيب، ومجلسه لدورة "2018-2021" لعدم اكتمال النصاب القانونى.

