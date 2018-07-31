برغش: صعب أن يتحمل الفلاح تكاليف حق الانتفاع لأراضي الريف المصري

أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن طرح شركة الريف المصري مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع هو إحدى طرق التصرف للشركة، مشيرا إلى أنه يحق لشركة الريف المصري التصرف بعدد من الطرق أما بالبيع أو بالإيجار أو بحق الإنتفاع.



وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الريف المصري أعطت حق الانتفاع على مساحات أراضى تزيد على 500 فدان، بقسمة سنوية تبدأ من 1000 جنيه للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات مؤكدا أنه من الصعب على الفلاح البسيط أن يتحمل تلك التكاليف.



جدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أقر فى اجتماعه آلية وشروط طرح مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع.