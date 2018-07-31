ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

برغش: صعب أن يتحمل الفلاح تكاليف حق الانتفاع لأراضي الريف المصري

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:51 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن طرح شركة الريف المصري مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع هو إحدى طرق التصرف للشركة، مشيرا إلى أنه يحق لشركة الريف المصري التصرف بعدد من الطرق أما بالبيع أو بالإيجار أو بحق الإنتفاع.

وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الريف المصري أعطت حق الانتفاع على مساحات أراضى تزيد على 500 فدان، بقسمة سنوية تبدأ من 1000 جنيه للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات مؤكدا أنه من الصعب على الفلاح البسيط أن يتحمل تلك التكاليف.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أقر فى اجتماعه آلية وشروط طرح مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع.

ترشيحاتنا

التموين: ترحيل إضافات المواليد خلال العيد لمدة أسبوع .. فيديو

التموين تكشف عن الطريقة الصحيحة لتسجيل المواليد الجدد

جمهور اليوفنتوس يحاصر كريستيانو رونالدو أمام فندق إقامة الفريق.. فيديو

القبض على محمد محسوب وزير في حكم الإخوان بإيطاليا وجار ترحيله إلى مصر

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف مخطط دولة قطر لاستهداف مصر

رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية

نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

الحكم يغفل عن ركلة جزاء ويتسبب في تعادل سلبي بين النجوم وطلائع الجيش

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح

مجدي عبد الغني يكشف حقيقة تورط أجيري في التلاعب بنتائج الدوري الإسباني

أول تعليق من وزير العدل التركي بعد العقوبات الأمريكية عليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟