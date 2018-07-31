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رياضة

مدرب الاتحاد السكندري: إصابة بازوكا أثناء الإحماء أربكت حساباتنا

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:05 م
محمد عمر المدير
محمد عمر المدير الفنى للاتحاد السكندري
أكد محمد عمر المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد السكندري على المستوي الجيد للاعبين في بداية الموسم وذلك عقب التعادل الإيجابي مع المقاولون العرب في اولى جولات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عمر في تصريحات صحفية عقب اللقاء ": لا أستطيع لوم اللاعبين فنحن في بداية الموسم وما زال هناك وقت لتفادي الاخطاء التي حدثت خلال هذه المباراة ".

وأكمل :" إصابة بازوكا أربكتنا لانها كانت قبل المباراة وأثناء عملية الإحماء وبالتالي هذا أثر على التنظيم والتخطيط ولا استطيع لوم اللاعبين لأن اللياقة البدنية ستحتاج وقتا أكثر".

واختتم محمد عمر ": المباراة كانت متكافئة في كل شيء لكن الحظ لم يحالفنا في الشوط الثاني وأضعنا الكثير من الفرص سنعمل الفترة المقبلة على عدم إهدار بسهولة".

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