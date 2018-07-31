محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء أعمال التكريك بمجرى النيل .. صور

عقد المجلس الإقليمى لإدارة شئون نهر النيل وبحيرة ناصر الاجتماع الثانى برئاسة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وحضور اللواء هانى محمود السكرتير العام للمحافظة وأيضًا مساعد مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلى كافة أعضاء المجلس من الجهات المعنية ، ورؤساء المراكز والمدن وذلك استكمالًا لجهود محافظة أسوان فى وضع الخطط والسيناريوهات اللازمة لمجابهة الأزمات والمشاكل قبل حدوثها وإيجاد الحلول والمقترحات المسبقة لتلافيها والمتعلقة بحماية نهر النيل وبحيرة ناصر من التلوث والتعديات بجانب ضمان عدم تكرار ظاهرة شحوط البواخر السياحية.



وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء أعمال التكريك والتطهير الجارية بمعرفة الهيئة العامة للنقل النهرى للاستعداد للموسم السياحي القادم ، مع تركيب الشمندروات المطلوبة وخاصة فى المناطق المتوقع حدوث شحوط فيها للبواخر السياحية لضمان عدم حدوث هذه الظاهرة ولا سيما خلال فترة ذروة الموسم السياحى وإجازة نصف العام الدراسى وهى التى تتواكب مع تنفيذ السدة الشتوية، موجهًا إلى التدقيق والتعمق فى تناول كافة الموضوعات المطروحة على مجموعات العمل والتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات والخبرات من أجل الخروج بنتائج إيجابية تحقق معها المستهدف من تشكيل المجلس الإقليمى بعيدًا عن أى تعقيدات روتينية .



وطالب مجدى حجازى بتكثيف التوعية المتعلقة بالحفاظ على مياه نهر النيل من أى تلوث بجانب ترشيد استخدام المياه بصفة عامة فى دور العبادة والمدارس ووسائل الإعلام من خلال تشكيل مجموعة عمل خاصة بالتوعية تضم التربية والتعليم والأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة والإعلام، بجانب الري وشركة مياه الشرب.



وتناول الاجتماع عرض أعمال وجهود مجموعات العمل داخل المجلس والتى تمت خلال الفترة الماضية حيث عرضت مجموعة العمل المختصة بالتعامل مع حدوث أى تلوث بمجرى نهر النيل برئاسة مدير عام البيئة بالمحافظة دور اللجنة فى سرعة التحرك بمجرد الإبلاغ بوجود تلوث، كما عرضت مجموعة العمل المختصة بأعمال تطهير المجرى الملاحى الأعمال الجارية استعدادًا للموسم السياحى القادم من خلال تكريك وتطهير نهر النيل بطول 125 كم داخل نطاق المحافظة حيث سيتم الانتهاء من تطهير 5 مناطق بداية من قرية بهاريف وحتى قرية سلوا بكوم أمبو فى نهاية الأسبوع القادم ليتم بعد ذلك تطهير 2 منطقة من كوبرى كلابشة وحتى مركز إدفو وهو الذى يتوازى مع قيام الهيئة العامة للنقل النهرى بتركيب 500 شمندورة فى المسافة ما بين أسوان والأقصر.



بينما قامت مجموعة العمل المكلفة بمواجهة الحرائق برئاسة مدير الحماية المدنية بعرض دورها فى إجراء عدة سيناريوهات وتجارب مسبقة مع المرور على البواخر السياحية للتأكد من توافر إشتراطات الحماية المدنية فيها ، فيما قامت مجموعة عمل مواجهة التعديات على نهر النيل برئاسة مدير عام حماية النيل إستعراض الجهود التى بذلت من نهاية مايو الماضى وحتى الآن والتى من أبرزها تنظيم 3 حملات إزالة تعديات منها عدد 2 حملة بمركز كوم أمبو نتجت عنها إزالة 15 ألف و 608 متر مسطح وأيضًا حملة ثالثة بمركز إدفو نتج عنها إزالة 4800 متر مسطح وهو الذى تواكب مع إنهاء أعمال التكاسى وترميم الجسور بطول 35 كم بينما تم إدراج 14 كم أخرى فى الخطة القادمة بتكلفة 35 مليون جنيه ، وأخيرًا قامت اللجنة العلمية برئاسة عميد كلية المصايد والأسماك بجامعة أسوان بعرض أعمالها من خلال تحديد مسارات السفن وحركة الإطماء ، علاوة على التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للإستعانة ببرنامج المحاكى فى التعامل العلمى مع ظاهرة شحوط السفن .