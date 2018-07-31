أحمد موسى يعرض فيديوهات لأول مرة عن الجماعات الإرهابية

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يعرض لأول مرة عن سلوك الجماعات الإرهابية المتطرفة.



وجاء فى الفيديو تصدى رجال القوات المسلحة والشرطة لهؤلاء الإرهابيين وجاء فى الفيديو أيضا رصد لعدد من الأشخاص الإرهابيين الذين قاموا بأعمال إرهابية.



وعرض موسى اعترافات الإرهابي على عبد القادر الذى كان يرصد النقيب إبراهيم العزازى والإرهابى نور الدين علي عبد الله المنظم لحركة حسم، والذى عمل على استهداف المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر على جمعة.



وقال موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن هذا الفيديو يعرض لأول مرة، وتسلم الأيادى ياجيش بلادى.

