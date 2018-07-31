ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ارتفاع أرباح كريدي سويس لمثليها في الربع/2

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قال كريدي سويس اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه زاد لأكثر من المثلين في الربع الثاني من العام في الوقت الذي حقق فيه مكاسب من عملية إعادة هيكلة للبنك مدتها ثلاث سنوات.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين في الفترة من أبريل حتى يونيو 114 بالمئة على أساس سنوي إلى 647 مليون فرنك سويسري (655.5 مليون دولار)، ليفوق متوسط التوقعات البالغ 626 مليون فرنك في استطلاع أجرته رويترز شمل سبعة محللين. وبلغ متوسط توقعات كريدي سويس ذاته لصافي الربح 601 مليون فرنك.

وقال تيجاني تيام الرئيس التنفيذي في بيان "زادت الأرباح المعدلة للمجموعة في الربع الثاني 88 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو قوي للإيرادات نسبته سبعة بالمئة، واستمرار المعدل الإيجابي لنسبة الديون إلى رأس المال التشغيلي بدعم من الضبط الصارم للتكلفة".

وأضاف "بالنسبة للفترة المتبقية من 2018، سنواصل التركيز على تنمية نشاط إدارة الثروات واستكمال ربعي السنة الأخيرين من إعادة هيكلة المجموعة بنجاح".

ترشيحاتنا

الحكم يغفل عن ركلة جزاء ويتسبب في تعادل سلبي بين النجوم وطلائع الجيش

مجدي عبد الغني يكشف حقيقة تورط أجيري في التلاعب بنتائج الدوري الإسباني

خافيير آجيرى يرفض منتخب صلاح ويعتمد على التكتيك المتنوع

أحد مؤسسي قناة الجزيرة: الإخوان هم من أطلقوا النار في اعتصام رابعة

الضرائب: غرامات على المواطنين في حالة عدم سداد الضريبة العقارية

التموين تكشف عن الطريقة الصحيحة لتسجيل المواليد الجدد

شقيق ضحية سرقة القرنية: الأطباء أجروا تحاليل له لمطابقة قرنيته مع المريض الآخر

رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية

منتخب مصر على موعد مع المعاناة تحت قيادة خافيير آجيري

موظفة أممية بين ضحايا داعش في أفغانستان

أول تعليق من وزير العدل التركي بعد العقوبات الأمريكية عليه

مجدي عبد الغني يكشف سبب ابتعاد خليلوزيتش وهنري عن تدريب المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟