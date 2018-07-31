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وصفة مضمونة لعلاج مشكلة تساقط الشعر

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:02 م
علاج تساقط الشعر
علاج تساقط الشعر
اسماء محمد
تشكل مشكلة تساقط الشعر أزمة بين عدد كبير الفتيات والنساء بل وبعض الرجال أيضا حيث تسيء للإطلالة العامة وتجعل الفرد يبدو أكبر سنا ويلجأون لتجربة الكثير من الوصفات والمستحضرات لعلاج تساقط الشعر لكن دون جدوى.

عرض الموقع الهندى " boldsky " طريقة عمل وصفة منزلية لعلاج تساقط الشعر نتائجها مؤكدة ومضمونة.

مكونات وصفة تساقط الشعر:
زيت الخروع زيت جوز الهند
زيت اللوز
زيت الزيتون

طريقة تحضير وصفة تساقط الشعر:
اجمع كمية متساوية من زيت الخروع وأي زيت آخر من اختيارك واخلطهم جيدا
يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت إكليل الجبل أو زيت اللافندر الأساسي إذا كنت ترغب في إضافة العطر.
ضعى الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركه لمدة ساعة.
بعد ساعة ، اغسلها بشامبو خفيف وخالي من الكبريتات.

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