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رياضة

تشكيل فريق بتروجيت أمام الزمالك

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:47 م
أحمد رؤوف
أحمد رؤوف
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الحيش الثالث.
جاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد ابو النجا بونجا
خط الدفاع: احمد صبحي وأحمد عبد الرسول وإبراهيم القاضي وأحمد السباعي
خط الوسط: زولا وشميلس بيكلي وأحمد لالا وأحمد العجوز وحميد ماو
خط الهجوم : أحمد رؤوف

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