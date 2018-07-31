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اقتصاد

أسعار النفط تنخفض بفعل المخاوف من زيادة إنتاج أوبك في يوليو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتجاه برنت نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية في عامين وتنامي القلق من حدوث تخمة معروض إثر مسح رويترز الذي أظهر نمو إنتاج أوبك لأعلى مستوى في 2018.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش بعدما زادت نحو واحد بالمئة أمس الاثنين. ويحل أجل عقد سبتمبر أيلول اليوم، ونزل عقد أكتوبر تشرين الأول الأنشط 0.3 بالمئة إلى 75.35 دولار.

وفقد عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل بعدما ارتفع أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت لتسجيل خسائر حوالي ستة بالمئة للشهر بأكمله وهي الأعلى منذ يوليو تموز 2016 بينما يتجه الخام الامريكي لخسارة 5.8 بالمئة وهي الأكبر منذ اكتوبر 2017.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك زاد 70 ألف برميل يوميا إلى32.64 مليون برميل يوميا في يوليو تموز وهو أعلى مستوى هذا العام.

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