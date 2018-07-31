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أحمد موسى: يفضح تميم وقطر من داخل قناة الجزيرة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:46 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة من داخل قناة الجزيرة ننشر أشياء لأحد العاملين فى تلك القناة يكشف الجرائم التى تقوم بها قطر.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هذا الصحفى الشريف قام بإرسال هذه الأشياء التى تؤكد التورط.

وتابع موسي« حفاظا على هذا الرجل لأنه سيوفينا بأشياء مهمة فى الأيام المقبلة سيتم تغيير بعض الأشياء فى صوته حتى لا يتم القبض عليه أو قتله، معلقا لأول مرة يتم فضح تميم وقطر من داخل قناة الجزيرة» .

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