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أخبار البلد

مصر تتابع وفاة مواطن داخل مستشفى بإيطاليا بعد احتجازه في السجن

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:45 م
صدى البلد
محمد وديع
ذكرت مصادر عن ترديد اهالي قرية ابو خشبة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بوفاة أحد ابناء القرية ويدعي حسن رمضان مخيمر شرف مواليد 26 ابريل 1997 عامل يقيم بدولة ايطاليا منذ حوالي 3 سنوات علي اثر الاعتداء عليه اثناء حجزه بأحد السجون الإيطالية ومحاولة اهليته التواصل مع وزارة الخارجية كذا التنسيق مع القنوات الفضائية المصرية لإثارة القضية في اطار السلطات المعنية المصرية للتدخل للوقوف علي حقيقة وخلفيات الواقعة.

وأضاف المصدر أن سفارتنا بروما تلقت المصرية اليوم تقريرا من السلطات الإيطالية بمحاولة المصري حسن رمضان مخيمر شرف الانتحار أثناء إيداعه بسجن مدينة فيتيربو الإيطالية ، وغير موضح سبب الاحتجاز، حيث تم نقله لمستشفي السجن لتلقي العلاج الا ان حالته الصحية تدهورت ويعد متوفى اكلينيكيا، مشيرة الي انه لا تتوافر أي معلومات لدي السفارة حول خلفيات إقامته وأسباب تواجده بإيطاليا.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية وجهت السفارة المصرية بروما بضرورة ارسال مندوب لزيارة السجن المشار اليه والوقوف على خلفيات الواقعة وأسباب احتجاز المواطن المصري واتخاذ اللازم في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطات الإيطالية.


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