أحمد موسى يعرض فيديو لـ صحفى بالجزيرة يكشف فضائح قطر

عرض الإعلامي أحمد موسى، ولأول مرة من داخل قناة الجزيرة اعترافات لصحفى تؤكد تورط قطر وتميم فى الأعمال التى تحدث فى مصر.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هذا الصحفى الشريف قام بإرسال هذه الأشياء التى تؤكد التورط وسيقوم فى الفترة المقبلة بإرسال وثائق وأشياء أخرى.



وتابع موسي، «حفاظا على هذا الرجل لأنه سيوفينا بأشياء مهمة فى الأيام المقبلة سيتم تغيير بعض الأشياء فى صوته حتى لا يتم القبض عليه أو قتله، معلقا، لأول مرة يتم فضح تميم وقطر من داخل قناة الجزيرة».

