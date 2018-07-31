التموين: نتوقع 6 ملايين مولود جديد بعد فتح باب الإضافة

توقع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إضافة نحو 6 ملايين مولود جديد بعد الإعلان عن فتح باب إضافة المواليد اعتبارًا من غد الأربعاء وحتى نهاية أكتوبر القادم.



وأوضح المصيلحي -في مؤتمر عُقد بديوان عام الوزارة اليوم الثلاثاء- أن الفئات المستهدفة لإضافة المواليد هي الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا طبقا لدخل الأسرة، وتتضمن المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي، والسادات، ومبارك، وتكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة، والباعة الجائلين، وعمال التراحيل، والسائقين، والمهنيين، والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة، وأصحاب الدخول الضئيلة.



كما تتضمن الفئات المستهدفة لإضافة المواليد العاطلين ومن في حكمهم، والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، وأصحاب الدخل الشهري بحد أقصي 2000 جنيه، وأرباب المعاشات، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أصحاب الدخل الشهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريا.



ولفت الوزير إلى أن مكاتب التموين ستبدأ في تلقي استمارات إضافة المواليد من المواطنين الراغبين في إضافة ذويهم إلى بطاقتهم السارية حتى تاريخه وليس بها أخطاء ومرفق بها بحث اجتماعي أو شهادة الدخل، وصورة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون من مواليد 1-1-2006 إلى 21-12-2015، مشددا على أن مسئولية صحة البيانات تقع أولا على المواطن.



وأضاف أنه لن يقبل إضافة أي مواليد إلى أي بطاقة بها أخطاء، ولذا يجب على الراغبين في إضافة أي مواليد إحضار كافة الأوراق المطلوبة لكل أفراد الأسرة حتى ممن هم بالفعل مضافين ويحصلون على تموين أو خبز، وأن قرار قبول إضافة 3 مواليد لكل بطاقة فقط لا يعني ألا يتقدم المواطن بأوراق باقي أفراد أسرته حتى وإن زادوا عن ثلاثة مواليد جدد، مشيرا إلى أنه في إطار عملية تنقية البطاقات التموينية ظهرت نحو مليون ونصف المليون بطاقة ممن لديهم مشكلات في بيانات غير مكتملة أو خطأ من أصل نحو عشرين مليون بطاقة، بنسبة لا تتجاوز الـ5%.



وحول القواعد التنظيمية لعمل المكاتب التموينية، أوضح الوزير أنه في حالة توافر عدد الأفراد الكافي، يسمح للمكاتب التموينية العمل لفترة مسائية، فيما إذا لم يتوافر العدد، يتم إبلاغ المديرية لإيجاد منفذ آخر.

