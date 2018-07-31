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رياضة

وفاق سطيف الجزائري يضرب العين الإماراتي بثنائية في البطولة العربية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الرياضة
حقق فريق وفاق سطيف الجزائري فوزا صعبا على منافسه العين الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ماكسيمير ستاديون ضمن منافسات دور ال32 من البطولة العربية.

تقدم دياكيه إبراهيم بالهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 22 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عبد المؤمن جابو للوفاق في الدقيقة 41 من زمن اللقاء ليعود نفس اللاعب ليتقدم للفريق الجزائري في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

يذكر أن الأهلي والاتحاد السكندري والزمالك والإسماعيلي يشاركون في البطولة العربية وتنطلق أول فاعلية لهم مع مباراة زعيم الثغر و منافسه الترجي التونسي في يوم 9 من شهر أغسطس .

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