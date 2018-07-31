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محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال منظومة النظافة للشركة الجديدة .. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:44 م
حجازي يتفقد أعمال
حجازي يتفقد أعمال منظومة النظافة للشركة الجديدة
شاذلى عبد الفتاح
أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن إسناد منظومة النظافة العامة والإصحاح البيئى لإحدى الشركات المتخصصة والتابعة لوزارة الإنتاج الحربى، حيث بدأت الشركة عملها بمرحلة التشغيل التجريبى منذ يومين بأحياء غرب وجنوب مدينة أسوان والتى تستمر على مراحل خلال الشهرين القادمين يتم خلالها استكمال هيكل العمل من حيث العمالة والمعدات المطلوبة ، فى حين سيتم تكثيف أعمال مشروع النظافة التابع للمحافظة فى المناطق السكنية بحى شرق المدينة.

جاء ذلك خلال قيام محافظ أسوان بجولة تفقدية لعدد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية الواقعة فى نطاق عمل الشركة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التى تقوم بتنفيذها رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومدير الشركة.

وخلال الجولة ألتقى اللواء مجدى حجازى ببعض المواطنين وأستطلع منهم عن مستوى أداء المنظومة الجديدة للنظافة العامة حيث أبدوا إشادتهم بمعدلات الأداء الجيدة فى الشارع الأسوانى التى تمت خلال الأيام الماضية ، كما أعربوا عن مشاركتهم الجادة فى مساندة هذه الجهود للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال ملموسة على أرض الواقع لإعادة الرونق الجمالى للمدينة السياحية.

فيما أعطى مجدى حجازى توجيهاته لمسئولى الشركة بتعديل آلية رفع القمامة والمخلفات من الصناديق والحاويات بما يضمن تحقيق النظافة العامة أولًا بأول ، مكلفًا رئيس مدينة أسوان بالقيام بأعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات مع ترميم الحفر الناتجة من الكسورات وإعادة الشئ لأصله ، بالإضافة إلى عمل جدريات ولوحات فنية على الأسوار وجانبى النفق الذى يربط غرب المدينة بشرقها لتكتمل منظومة النظافة العامة والتجميل بشوارع المدينة .

كما وجه حجازى مسئولى المحليات والمرور والمرافق بمواجهة حازمة لظاهرة النباشين لصناديق القمامة والتى تعوق عملية رفع وتجميع القمامة والمخلفات مع إتخاذ الإجراءات الصارمة لحركة مرور المركبات والعربات التى يستخدمها النباشين فى نقل المخلفات من خلال تحرير محاضر ضد مخالفته أو مصادرتها والتى بدأت بالفعل بمصادرة 5 عربات للنباشين تم ضبطها بشوارع المدينة .

وشدد على مسئولى المحليات وشرطة المرافق والقوى العاملة والبيئة بتنفيذ حملات مداهمة مفاجئة على كافة المخازن التابعة لهؤلاء النباشين لتحرير محاضر مخالفة لتسببها فى تلوث البيئة المحيطة بها ، مع سوء إستغلال الأطفال فى ممارسة أعمال تتعارض مع قوانين حماية الطفل .

وطالب المحافظ رئيس المدينة بإعداد دراسة شاملة لآلية تجميع رسوم النظافة العامة المقررة على المحلات والمولات التجارية ، علاوة على الوحدات المحلية تتضمن حصر دقيق لها مع إمكانية تعظيم الإستفادة من الرسوم بعد تغطية أعمال الشركة لمختلف أحياء المدينة.

وأشار إلى أن الإيرادات المالية المحصلة من رسوم النظافة العامة سيتم توجيهها لتحمل تكلفة التعاقد مع الشركة الجديدة،بجانب رفع كفاءة معدات النظافة الغير صالحة للعمل .

وكشف محافظ أسوان عن أنه فور نجاح المنظومة الجديدة للنظافة العامة بمدينة أسوان سيتم تعميمها على باقى مدن ومراكز المحافظة تدريجيًا ،فضلًا عن إعادة تشغيل مصنعى تدوير بمدينتى أسوان وإدفو بعد رفع كفاءة المصنعين لإستيعاب كافة كميات القمامة والمخلفات الناتجة من منظومة النظافة العامة .
محافظ أسوان يتفقد أعمال منظومة النظافة للشركة الجديدة .. فيديو
محافظ أسوان يتفقد أعمال منظومة النظافة للشركة الجديدة .. فيديو
محافظ أسوان يتفقد أعمال منظومة النظافة للشركة الجديدة .. فيديو

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