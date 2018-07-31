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رياضة

نتيجة مباراة المقاولون اليوم ضد الاتحاد السكندري

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:47 م
مباراة المقاولون
مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى
يسرى غازى
شهدت نتيجة مباراة المقاولون اليوم ضد الاتحاد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما التى جمعت بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح فريق الاتحاد السكندرى التسجيل بهدف أحرزه إيمانويل بناهيني في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة جراء استغلاله خطأ في التمرير من مدافعي ذئاب الجبل.

وتألق حارس مرمى زعيم الثغر وأنقذ كرة خطيرة تن تسديدها على مرماه قبل أن يسجل طاهر محمد طاهر هدف التعادل من كرة صاروخية سكنت شباك زعيم الثغر في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وأهدر خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري أول ضربة جزاء بالموسم الجديد أمام فريق المقاولون العرب.

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