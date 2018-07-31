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بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 40 محفظا ومحفظة جددا

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:38 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، نتيجة اختبار (المجموعة الثامنة) وعددهم 40 محفظًا ومحفظة متطوعين من المحفظين والمحفظات التابعين للجمعيات الأهلية، ليكون إجمالي من تمت إجازتهم وتقنين أوضاعهم حتى تاريخه 1862 محفظًا ومحفظة.

يأتى هذا في إطار اهتمام الوزارة بخدمة القرآن الكريم وتقنين وضع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة لبعض الجمعيات الأهلية لتكون تحت الإشراف العلمي لوزارة الأوقاف، والإشراف المالي والإداري لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي. 

وجارِ إرسال كشوف أسماء المجموعة الثامنة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

الناجحون في الاختبارات هم :

1. علي عبدالحليم محمد محمد الدقهلية
2.سماح مروان المرسي أحمد الدقهلية
3. سحر عبدالله حلمي عبدالمجيد الدقهلية
4.أحمد أحمد عبد الحكم رمضان الدقهلية
5.شريف محمد عبدالشافي الدقهلية
6.إيمان محمد محمد الصاوي الدقهلية
7.رضوى محمد عبدالحميد خليفة الدقهلية
8.أميرة أشرف محمد شلبي الدقهلية
9.رانيا رشاد أحمد المتولي الدقهلية
10. ليلى رفعت عبدالحميد السيد الدقهلية
11. أشجان محمد أحمد الشافعي الدقهلية
12. محمود مصطفى أحمد مصطفى الدقهلية
13. وفاء محمد الشافعي الدقهلية
14. رحاب جابر السيد محمد الدقهلية
15. عبير طه المتولي عبدالمولى الدقهلية
16. رانيا محمد إبراهيم أبو العنين الدقهلية
17. أماني محمود عبدالسلام مصطفى الدقهلية
18. مايسة يس حامد يس الدقهلية
19. نهى شعبان حامد عوض الدقهلية
20. مي صلاح علي عبده الدقهلية
21. حنان محمد إبراهيم أحمد الدقهلية
22. زينب إبراهيم محمد السيد الدقهلية
23. عبدالله أحمد أحمد عبدالحكم الدقهلية
24. ثناء زكريا محمود سيد أحمد الدقهلية
25. مروة محمد مبارز الدقهلية
26. إيمان علي عبداللطيف الدقهلية
27. شرين مصطفى عبدالعزيز الدقهلية
28. قدرية حسن السيد وهبة الدقهلية
29. إيناس محمد محمد عزام الدقهلية
30. مروة عبدالله إبراهيم الدقهلية
31. نشوة إبراهيم محمد إبراهيم الدقهلية
32. نجاح إبراهيم الدسوقي الدقهلية
33. سونة طلبه محمد محمود الدقهلية
34. عطيات حامد إسماعيل الدقهلية
35. مروة يوسف الشال الدقهلية
36. سارة السيد محمد محمود الدقهلية
37. سالي سعيد عبدالعزيز الدقهلية
38. مي محمد علي حسن الدقهلية
39. زيزي إبراهيم حسن الدقهلية
40. إيمان محمد حسن السعيد الدقهلية

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