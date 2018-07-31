اتحاد الصناعات يناقش مبادرة المركزي بتسوية ديون المتعثرين

ناقشت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور محمود سليمان مبادرة البنك المركزي بخصوص تسوية مديونية العملاء المتعثرين لدي البنوك ممن تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه.



وعرض اجتماع اللجنة اليوم أهمية تلك المبادرة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصاد وقوي الانتاج وإعادة تشغيل المصانع والمؤسسات وتسوية المديونيات.



وقال "سليمان" في تصريحات خلال الاجتماع، إنه تمت مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المبادرة من بينها عدم اشتراك كل البنوك في تلك المبادرة و غياب آليات تنفيذها مما يجعل الباب مفتوحا امام الاجتهاد الفردي في حل المشكلات او الرد علي الاستفسارات، ووجود عيوب في ملف الاستعلام الإئتماني (I-Score) حيث يتم خلط حسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تمت تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة.



وذكر أن مبلغ 10 ملايين جنيه الخاص بالمبادرة غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذي الاستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير، موضحا انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع عاجل بعد حصر كافة الملاحظات والمطالبات وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة.



وكشف عن إعداد مذكرة ورفعها من لجنة الاستثمار إلى المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد ومن ثم رفعها لوزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي تتضمن مشروعًا تفصيليًا مكملًا للمبادرة لتعظيم الاستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي إيمانًا من الاتحاد بأن الصناعة هي القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والقادرة على فتح أسواق محلية و تصديرية للمنتج المصري وكذلك على المساهمة في تخفيض معدلات البطالة والإسهام القوي في زيادة الناتج القومي وانتعاش الاقتصاد المصري.