حكام مباريات الأربعاء في الأسبوع الأول للدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدًا (الأربعاء) في الأسبوع الأول لدوري القسم الأول.



وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي :



الداخلية × وادي دجلة : محمد أبوخاطر ويعاونه محمد عبد المجيد ورجب محمد، ومحمد كابو حكمًا رابعًا، وكل من محمد التابعي ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.



الإنتاج الحربي × حرس الحدود : عبد العزيز السيد ويعاونه محمود عبد السميع ومحمد العزازي، وأحمد فهيم حكمًا رابعًا، وكل من عمرو عايد وسيد عبد الله حكمًا خامسًا.



نجوم المستقبل × طلائع الجيش : محمد الصباحي ويعاونه عمر فتحي وأسامة عبد اللطيف، وحسني سلطان حكمًا رابعًا، وكل من صبحي العمراوي وجلال أحمد حكمًا خامسًا.

