قائمة المحرمات الإيرانية الأغرب على الإطلاق.. وكتالوج قصات الشعر الحلال

تمتلك إيران الكثير من المواقع السياحية الطبيعية والأثرية والدينية، بالإضافة إلى بعض العوامل التي تجذب إليها نحو مليون سائح سنويا، إن كنت من محبي السفر، قد ترغب يوما ما في زيارة هذا البلد الخلاب، لكن عليك اتباع بعض التعليمات والامتناع عن الكثير من عاداتك التي لم يخطر ببالك يوما أنها قد تعتبر جرائم في مكان ما، حتى لا تقع تحت طائلة قوات إنفاذ القانون.



كانت إيران من أكثر البلاد الجاذبة للسياح عالميا قبل ثورة 1979، حيث تسبب نظام الخميني المتشدد بالإضافة إلى الحرب العراقية الإيراني في الثمانينات، في تراجعها إلى المركز الـ68 في تصنيف البلدان الجاذبة للسياح.



فمنذ تولى نظام "الملالي" مقاليد الحكم في إيران في 1979، سن النظام بعض القوانين الغريبة عبر وزارة الثقافة، بحظر الكثير من الأشياء بدعوى أنها لا تتفق مع الشريعة، وتعد نوعا من تفشي الثقافة الغربية "الفاسدة" والتي ترغب في تدمير وطمس الهوية الإيرانية والإسلامية.



حظر النظام الإيراني ارتداء ربطة العنق وتداولها بالأسواق بمجرد نجاح الثورة وقال علي خامنئي، المرشد الإيراني، عبر موقعه الإلكتروني، إن ارتداء ربطة العنق هو أمر محرم تحريمًا مطلقًا، وأن هذه الفتوى غير قاصرة على الإيرانيين، بل يجب على الجميع اتباعها، لأن ارتداء ربطة العنق يعد ترويجًا للثقافة الغربية المعادية، على الرغم من السماح بارتداء البنطلونات والبدل الغربية.



ولا يقتصر الأمر فقط على ربطات العنق،لا بل يحرم النظام ارتداء القمصان التي بدون أكمام، وأي ملابس ضيقة سواء للنساء أو الرجال، ومنع الموظفات من ارتداء "الجينز"، كما يحرم قصات الشعر الغريبة وغير التقليدية، وأصدرت الحكومة دليلا قصات الشعر المسموح بها.



وبخلاف منع النظام دخول المشروبات الكحولية للبلاد، تعد القهوة من المشروبات غير المحببة على الرغم من السماح بتداولها باعتبارها مشروب غربي، وستشعر باستنكار الآخرين إذا تجرأت على طلبها في مكان عام، ويعد الشاي المشروب الشعبي الأول.



وكما يلزم القانون الإيراني النساء بارتداء الحجاب حتى من غير المسلمات، لا يجوز اقتناء الكلاب واصطحابها في الأماكن العامة أو السيارات الخاصة.



وإن كنت من هواة العزف على الآلات الموسيقية، ينبغي أولا أن تحصل على تصريح مكتوب يسمح لكح بالعزف في الأماكن العامة، وحظرت بلدية طهران الأسبوع الماضي دخول الآلات الموسيقية للحدائق العامة، وإن كنت من هواة القراءة، لا تقرأ روايات "هاري بوتر" الشهيرة في إيران، حيث حظرت وزارة الثقافة المجموعة لأنها تنافي التعاليم الإسلامية والشرعية، فأبطالها من السحرة والسحر حرام شرعا.



إذا اصطحبت معك أطفالا، لن يتمكنوا من مشاهدة مسلسل الرسوم المتحركة "ذا سمبسنز" الأمريكي الشهير، أو حمل دمية "باربي".

