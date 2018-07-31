القاضى يشدد على الاستخدام الأمثل لمنشآت ومرافق جامعة بنها

شدد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها على الاستخدام الأمثل لمنشآت ومرافق الجامعة وكلياتها فضلا عن ميكنة العمل داخل إدارات الجامعة المختلفة.



جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمى السادس لكلية الطب البيطرى بالجامعة اليوم بعنوان "الآفاق المستقبلية للطب البيطرى في التنمية المستدامة " بحضور نواب رئيس الجامعة والدكتور محمد غانم عميد الكلية .



أضاف القاضى أننا حققنا العديد من النجاحات منها المنشآت الجديدة في العبور وتطوير كليات العلوم والتجارة والآداب والهندسة بشبرا والمدن الجامعية والاستقبال الجديد وغرف عمليات الطوارئ وعنابر إقامة المرضى وتطوير قسم الجراحة.



كما تم استكمال المبنى الإداري بمستشفيات الجامعة تطويرًا شاملًا والتوسع في إنشاءات كلية التمريض وإنشاء كليتي السياحة والفنادق والإعلام والمكتبة المركزية، وكلية التربية الرياضية كما أننا نولي صيانة المنشآت أهمية كبيرة باعتبارها تمثل الحفاظ على المال العام واستخدامه بطريقة مثالية.

