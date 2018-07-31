برلمانى: الكنيسة فقدت عالما حقيقيا.. وكان ضوءا للمجمع المقدس

قال ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، إن "الكنيسة فقدت الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار الذي يعد عالم لاهوت وعقيدة، ورجل مثل الكنيسة في المؤتمرات العالمية، وله قيمته على مستوى العالم".



وأضاف في برنامج "رأي عام"، قناة "TEN"، الثلاثاء، أن "الكنيسة فقدت عالمًا حقيقيًا وراهنا، وكان ضوءًا للمجمع المقدس كلهن، وربنا يعوض مصر كلها".



وتابع، "منتظرون ظهور الجاني، ولا نستطيع استباق التحقيقات، ومصر كلها في انتظار معرفة الجاني".