وزير النقل: المواطن يشعر بتحسن خدمة السكة الحديد نهاية 2019

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مرفق السكة الحديد بعد أن تم إهماله منذ أكثر من 50 سنة سواء إشارات ومزلقانات وعربات جديدة.



وأضاف وزير النقل، فى تصريحات صحفية خلال تفقده انتهاء تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى برفقة اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المواطن يبدأ يشعر بتحسن الخدمة مع نهاية 2019، بعد تحديث إشارات السكة الحديد والتعاقد على شراء جرارات وعربات جديدة.