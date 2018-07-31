بركات لـ متعب: ادخل جمب اخواتك فى الصف

نشر محمد بركات لاعب نادى الأهلى السابق صورة له تجمع مع محمد أبو تريكة وعماد متعب، بعد إعلان متعب قرار اعتزال كرة القدم.



وكتب "بركات " من خلال حسابه الشخصى انستجرام، "مش لاقى انضف من دى صورة عشان اقول انى فخور انى لعبت مع الناس الحلوة دى، هتوحشنا يمتعب يامرعب، ادخل جمب اخواتك فى الصف".



يذكر أن متعب أعلن مساء أمس اعتزاله كرة القدم نهائيا واتجاهه لمجال التحليل الرياضي.

