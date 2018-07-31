ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بركات لـ متعب: ادخل جمب اخواتك فى الصف

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:11 م
صدى البلد
منار نور
نشر محمد بركات لاعب نادى الأهلى السابق صورة له تجمع مع محمد أبو تريكة وعماد متعب، بعد إعلان متعب قرار اعتزال كرة القدم.

وكتب "بركات " من خلال حسابه الشخصى انستجرام، "مش لاقى انضف من دى صورة عشان اقول انى فخور انى لعبت مع الناس الحلوة دى، هتوحشنا يمتعب يامرعب، ادخل جمب اخواتك فى الصف".

يذكر أن متعب أعلن مساء أمس اعتزاله كرة القدم نهائيا واتجاهه لمجال التحليل الرياضي.

ترشيحاتنا

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف كواليس انقلابها على الدول العربية

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

مترو الأنفاق: 30 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول.. فيديو

ناقد رياضي لمجدي عبد الغني: أنت تضلل الرأي العام

رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية

التموين تكشف عن الطريقة الصحيحة لتسجيل المواليد الجدد

إيناس عز الدين تغادر العناية المركزة وسط دعوات محبيها

وقفة عيد الأضحى 2018 فلكيا

علي ماهر يختار عشرين لاعبا لمواجهة المقاصة

يوسف معرف: فضّلتُ الأهلي على عروض الخليج وتونس

أحمد خيري: حقّقت حلم حياتي باللعب للأهلي

مجدي عبد الغني: من الوارد تواجد مساعدي كوبر في جهاز أجيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟