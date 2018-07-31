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عبدالحميد أباظة: زراعة القرنية ينظمها قانون خاص يبيح أخذ النسيج السطحي

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:18 م
الدكتور عبدالحميد
الدكتور عبدالحميد أباظة
رقية محمد
قال الدكتور عبدالحميد أباظة، المقرر السابق لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، إن «زرع القرنية لها قانون خاص بها، وتم تعديله مرتين حتى 2003، وأن القانون يتيح الحصول على نسيج القرنية للمتوفى دون استئذان أهله».

وتابع في برنامج «رأي عام»، قناة «TEN»، الثلاثاء: «زراعة القرنية ينظمها قانون خاص يبيح أخذ النسيج السطحي لها دون موافقة الأهل، والقرنية تأخذ مع الموت اليقيني».

وأردف: «ما حدث بشأن واقعة قصر العيني يجب بحثه جيدًا لأن العملية لا تتم بخياطة وجروح، وأخذ سطح القرنية لا يصاحبه دم أو تشوه للجثمان بأي شكل من الأشكال»، مشيرًا إلى أنه «كان لدينا بنكين للقرنية، ولكن خوفًا من رد فعل الأهالي تم إغلاق البنكين، ونستورد القرنية من أجل المرضى».

وتابع أن «عمليات زراعة القرنية المستوردة تصل لـ15 ألف و20 ألف جنيه وأصبحت لدينا قوائم انتظار بسبب عدم توافرها داخليًا».

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