أحمد موسي يكشف تآمر قطر على السعودية.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى؛ تسجيلا خاصا بصحفي بفضائية الجزيرة القطرية الداعمة للجماعة الإرهابية؛ يكشف فيه مؤامرات دويلة قطر لدعم الإرهاب والتآمر على مصر والسعودية والإمارات والبحرين.



وأكد موسي خلال حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن دويلة قطر تواصل ممارسة الحقارة والتطاول على الدول الأربعة المقاطعة لهم؛ لافتا أنهم يدفعون الأموال لمهاجمة الأمير محمد بن سلمان للتأجيع الأوضاع في المملكة العربية السعودية.



وكان موسي خصص حلقة اليوم لفضح النظام القطري العميل للكيان الصهيوني؛ وأطلق هاشتاج بعنوان « المفضوح » في إشارة منه لأمير قطر تميم.