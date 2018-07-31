محافظة البحيرة تناقش طرح أضحيات العيد وتعديل لوائح المشروعات الإنتاجية

وجهت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة – بضرورة قيام رؤساء مجالس المشروعات الإنتاجية بالمحافظة بتطبيق البنود واللوائح الخاصة بكل مشروع مع تعديلها فى حالة الضرورة لمصلحة العاملين وتحفيزهم للمساهمة فى زيادة مواردها والتوسع فى تقديم الخدمات التى تهم المواطنين فى شتى القطاعات.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بحضور اللواء مجدى عنانى – السكرتير العام – والمهندس حازم الأشمونى – السكرتير المساعد – ورؤساء مجالس الإدارة.



وذلك لبحث ومناقشة ميزانية كل مشروع وإراداته ومصروفاته وأوجه الصرف وبحث آلية تطوير وإعادة هيكلة تلك المشاريع لتنمية مواردها.



و أكدت"عبده" على سرعة قيام مشروع الثروة الحيوانية بإعادة بطرح العجول لديها أمام المواطنين وفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مناسبة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.



ومن جانبه أوضح مدير المشروع أن المشروع لديه عدد 450 عجلا جاهزة منها مائة رأس أوزان 450 حتى 500 كيلو للطرح كأضاحى للمواطنين – كما تم حجز عدد 60 رأسا بالإضافة إلى 40 رأسا أخرى جاهزة للحجز.



وأضافت "عبده" أن مشروع المحاجر ومواد البناء والملاحات من المشروعات الرائدة والمتميزة بالمحافظة قد حقق إيراد إجمالية هذا العام بلغ 155 مليون جنيه وصافى أرباح قدرة 42 مليون جنيه بعد خصم المصروفات وسداد مستحقات الدولة حيث المشروع يقدم خدماته فى توزيع مواد البناء وخدمة الثروة العقارية وتمهيد الأراضى للزراعة بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل أمام الخريجين من أبناء المحافظة موجهة بعودة المبالغ التى تزيد من ميزانية كل مشروع بعد حسابها الختامى للمحافظة .