ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تغيير شكل الفصول بمدارس أطفيح استعدادًا لتطبيق نظام التعليم الجديد..صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:49 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت إدارة أطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة ، أنه قد تم البدء في تجهيز المدارس لبدء تطبيق نظام التعليم الجديد ، المقرر تطبيقه على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من سبتمبر القادم.

وقالت الإدارة في بيان إعلامي لها ، إنه تفعيلًا استراتيجيه تطوير التعليم ، وتعليمات وزير التربية والتعليم ، و برعاية أحمد عبد العزيز عبد المطلب مدير عام الإدارة ، تم فرش قاعة رياض الأطفال وفصل أولى ابتدائي بمدرسة بنى صالح الابتدائية ، بالشكل الجديد الذي أقرته الوزارة لترتيب مقاعد الطلاب داخل الفصل.

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن أنه في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد ، لن يجلس الطلاب بالفصول في صفوف مثلما هو معتاد ، ولكنهم سيجلسون في شكل دوائر، بحيث يتمكنون من العمل في مجموعات عمل جماعية طوال الحصص الدراسية.
تغيير شكل الفصول بمدارس أطفيح استعدادًا لتطبيق نظام التعليم الجديد..صور
تغيير شكل الفصول بمدارس أطفيح استعدادًا لتطبيق نظام التعليم الجديد..صور

ترشيحاتنا

علي ماهر يختار عشرين لاعبا لمواجهة المقاصة

غاندي الإيراني..صاحب النجمة في قبضة مخابرات خامنئي

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف مخطط دولة قطر لاستهداف مصر

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

Barcelona .. البلوجرانا يجتمع مع بول بوجبا لتدعيم خط الوسط

الشرطة الأمريكية تكشف عن قاتل طبيب بوش الأب

مانشستر يونايتد يجدد التفاوض مع لاعب برشلونة

رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

أحمد خيري: حقّقت حلم حياتي باللعب للأهلي

تفاصيل الصفقة الثلاثية بين يوفنتوس وميلان

رضا شحاتة: أول قمة لعبتها كانت ماتش 1/6.. فيديو

بنود المكافآت والشرط الجزائى فى عقود أجيرى مدرب منتخب مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟