تغيير شكل الفصول بمدارس أطفيح استعدادًا لتطبيق نظام التعليم الجديد..صور

أعلنت إدارة أطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة ، أنه قد تم البدء في تجهيز المدارس لبدء تطبيق نظام التعليم الجديد ، المقرر تطبيقه على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من سبتمبر القادم.



وقالت الإدارة في بيان إعلامي لها ، إنه تفعيلًا استراتيجيه تطوير التعليم ، وتعليمات وزير التربية والتعليم ، و برعاية أحمد عبد العزيز عبد المطلب مدير عام الإدارة ، تم فرش قاعة رياض الأطفال وفصل أولى ابتدائي بمدرسة بنى صالح الابتدائية ، بالشكل الجديد الذي أقرته الوزارة لترتيب مقاعد الطلاب داخل الفصل.



وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن أنه في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد ، لن يجلس الطلاب بالفصول في صفوف مثلما هو معتاد ، ولكنهم سيجلسون في شكل دوائر، بحيث يتمكنون من العمل في مجموعات عمل جماعية طوال الحصص الدراسية.