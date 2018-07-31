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حوادث

ضبط 600 كيلو جرام دقيق مدعم داخل مخبز حر بالإسكندرية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:00 م
أجولة دقيق
أجولة دقيق
أ ش أ
تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مخبز حر (بدون ترخيص) بمنطقة الدخيلة غرب المدينة بحوزته 12 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 600 كجم بقصد استخدامه في تصنيع الخبز الحر بمخبزه.

كما ضُبط المدير المسئول عن مخزن (بدون ترخيص) بمنطقة العامرية غرب المدينة لحيازته 420 كجم من البصل المقلي و90 كجم من الشطة الحمراء جميعها معبأة داخل أكياس بلاستيكية خاصة بالقمامة وبدون ثمة بيانات تجارية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتم ضبط أيضا 18 قضية تموينية أخرى شملت البيع أزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.. وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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