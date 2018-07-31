يوسف الخال يهاجم المسئولين في لبنان: هانموت من التلوث

وجه الفنان اللبناني يوسف الخال رسالة للمسئولين بسبب التلوث البيئي الذي أصبح منتشرا في لبنان خلال الفترة الأخيرة من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".



وغرد الخال قائلًا: " صدقوني بلبنان كلنا رح نموت قبل و قتنا يا من الstress يا من تلوث المياه و الأكل و الهوا يا من تعب الحلم بأي أمل".



وكانت اللبنانية مايا دياب ناشدت أيضا وزير البيئة اللبناني بضرورة التخلص من النفايات التي تملأ شواطئ العاصمة اللبنانية بيروت من خلال فيديو نشرته.

