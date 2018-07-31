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صيني ينجح في صناعة دراجة نارية طائرة ويحلق بها في السماء

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:00 م
صدى البلد
أ ش أ
نجح رجل صيني يدعى "تشاو ده لي" في قيادة دراجة نارية طائرة، صنعها بنفسه، إذ حلق بها في السماء فوق مدينة (دونغقوان) بمقاطعة "قوانغدونج" جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة (الشعب اليومية) الصينية اليوم /الثلاثاء/ أن "تشاو" كان يحمل "حلم الطيران" منذ طفولته، وأنه استغرق عامين لتصنيع الدراجة النارية، مشيرة إلى أن هذه هي رحلته التجريبية الـ1566 للدراجة النارية الطائرة.

وقال "تشاو" إن سرعة الدراجة النارية الطائرة يمكن أن تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة، ويمكن أن تطير لمدة 30 دقيقة، مع حمولة تتراوح بين 50 و 100 كيلوجرام، لافتا إلى أن الدراجة الطائرة تم صنعها من ألياف الكربون وألومنيوم الطيران.

ويأمل تشاو أن تستخدم دراجته النارية في الإنقاذ ورش المبيدات الحشرية وغيرها من المجالات الأخرى.

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